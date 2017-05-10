龍井西瓜進入盛產期 西瓜節週六登場

2017-05-10 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕種植在大肚溪畔的龍井西瓜，因汁多、味甜享譽全台，本週開始一期西瓜進入盛產期，今年受到氣候少雨影響，西瓜產量少一半，不過品質更好、更甜，預估產量超過900公噸，龍井農會除持續和全聯福利中心合作，今年又推出西瓜冰棒、西瓜造型蛋糕、西瓜香皂，以多元產品行銷龍井西瓜，也邀請民眾參加星期六的龍井西瓜節活動，一起爬山、吃西瓜和西瓜冰棒。

龍井區農會總幹事林裕議表示，龍井西瓜種植在大肚溪畔，以新蘭品種為主，因土壤肥沃，且是沙質地、透水性好，產出的西瓜汁多、味甜、口感綿密，深獲消費者喜愛，不過今年因3、4月生長期間雨量少，瓜藤生長不佳下，產量從原本每株6、7顆，減少到只剩2、3顆，產量腰斬一半，不過也因數量少養分集中，產出的西瓜更甜、更大顆，目前市場拍賣價每公斤賣到超過20元。

林裕議表示，為了提升龍井西瓜知名度，並打開通路提高農民收益，除鮮果在2014年首度進軍全聯福利中心，並積極開發多元產品，去年首度試種的方形西瓜獲好評，今年限量600顆早就被訂購一空，還熱銷到泰國去，今年配合母親節推出西瓜造型蛋糕，民眾也熱烈訂購，尤其首度以西瓜原汁製作西瓜枝仔冰，吃起來有濃濃的西瓜味，試吃過的民眾都說好吃，預計近日就會上市對外銷售。

林裕議也預告，龍井農會本週六（5月13日）將在龍井竹坑南寮登山步道舉辦「西皮笑臉，玩一夏」西瓜產業文化節活動，除一大早7點半開始的登山活動，現場還有吃西瓜比賽，民眾只要打卡就能嚐鮮吃西瓜冰棒，邀請大家一起來健身爬山、吃西瓜。

相關影音