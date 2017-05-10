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草埔隧道砂石將創造奇蹟？ 大武漁港海岸養灘中

2017-05-10  16:39

［記者王秀亭／台東報導］公路總局在南迴公路新建4.6公里長的草埔隧道，開挖隧道產生的大量砂石，在專家建議下，全部運到海岸淘刷情形嚴重的大武漁港以南海岸，進行人工養灘，可望讓久違的沙灘再現，也避免該路段路基流失。

大武漁港以南海岸每逢颱風、東北季風，海浪淘刷情形嚴重，近幾10年來海岸線逐漸退縮，防風林沒入海裡，有危及台九線路基之虞，在南迴公路拓寬工程進行環境影響評估時，經環評委員建議，草埔隧道開挖的土石用於大武沿岸做為養灘之用。

經成功大學水利及海洋工程系所作調查，近年大武漁港以南海岸，以每年9公尺的速度退縮。

西濱南區臨工處處長陳保展表示，為人工養灘，先在大武漁港以南海岸興建4座離岸堤及凸堤，再放入出碴土方，迄今已在沿岸放入70萬立方公尺土石，人工養灘全長1.2公里，以寬度40公尺計算，養灘面積約4.8公頃，至隧道完工，還會再放入20萬方土石。

至於養灘形成的新生地，是否可以長久保護住1.2公里長的大武沿海，陳保展說，會再持續觀察。

負責南迴公路養護的公路總局大武工務段副段長蔡孟東表示，人工養灘已歷經去年尼伯特等颱風的考驗，在離岸凸堤的保護下，養灘土方未有淘刷現象，目前確實達到保護公路效果。

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  • 草埔隧道挖出的土方，全部用於大武漁港南側的人工養灘。（記者王秀亭攝）

    草埔隧道挖出的土方，全部用於大武漁港南側的人工養灘。（記者王秀亭攝）

  • 人工養灘面積有四點八公頃。（記者王秀亭攝）

    人工養灘面積有四點八公頃。（記者王秀亭攝）

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相關關鍵字： 人工養灘 大武漁港 海岸線 草埔隧道
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