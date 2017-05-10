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屏縣議員提案全面發放生育補助 縣府：缺財源

屏東縣政府指無財源編列生育補助預算。（記者侯承旭攝）

2017-05-10  16:36

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣議員去年底提案要求屏東縣全面發放婦女生育補助，屏縣府日前回函表示，缺乏充裕財源。

屏東縣33個鄉鎮市中，目前已有22個鄉鎮實施生育補助，金額從2000元至3萬元不等，部分鄉鎮還有坐月子津貼。由於各地方補助標準不一，助長育齡婦女遷移戶口以提高補助金額。

屏東縣議員郭再添等提案，屏東縣政府對於婦女生育補助應全縣一致，才能有效提升生育率，並落實婦女福利。

縣府日前回函表示，屏東縣礙於無充裕稅收及財源得以編列非法定社福現金補助（生育補助）預算，僅以有限的資源下做合理分配，以最弱勢者優先扶助為原則。

屏東縣每年嬰兒出生數約5000餘名，生育率低於全國平均值。審計部去年曾針對屏東縣多個鄉鎮發放生育補助提出報告，認為該政策無助於提高生育率，反而造成預算排擠及發放浮濫等弊端。

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