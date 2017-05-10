華山讓長者們趕時髦 一同到草地辦野餐趴

華山基金會邀請長者一同到草地進行野餐趴。（記者蘇金鳳攝）

2017-05-10 17:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕野餐趴已成為時尚活動，要讓長者也能趕上時髦，華山基金會今天安排百位長者到台中市國立美術館的草皮野餐，老人家吃著餅乾，喝著飲料，聽著歌曲，開心得不得了，都表示以後要多到公園野餐，空氣又好，非常舒服。

過去華山基金會為了讓長者願意出來走走，會選在社區的某一建物內，安排老人家手作或者是聚餐，希望能藉著長者跟長者之間的互動，增加其刺激，減緩老化。

由於近年來，在草地野餐及郊外露營已蔚為風氣，已被年輕人視為新潮的活動，華山基金會認為，在眾多年輕人愛玩的玩意兒中，以野餐趴最適合長者了，因此華山基金會今日帶著上百位長者到台中國立美術館的草皮進行「百歲人瑞，野餐童樂會」的野餐趴。

野餐就是要坐在草皮上，但是長者們一看到坐在草皮，很多人都猶豫起來，因為老人家不比年輕人，一坐下去就不容易站起來，華山的志工們便準備多張椅子，讓比較不能坐到地上的長者坐，而動作比較俐落的長者，就可鋪上墊子，坐在草皮上。

很多長輩們自己帶著一些零食跟其他長者分享，還有一些愛心民眾特地捐餅乾、仙草冰等飲料，讓老人家享用。

此外，奇蹟婚禮還義務策劃活動，表演歌唱還帶動團康，而聖雅各幼兒園的30位小朋友更是帶著點心要給阿公阿嬤吃。

很多長者都說，以前都在室內，很多人擠在一間房間，但出來野餐，很舒服，風徐徐吹來很涼快，空氣也好，希望以後多舉辦野餐的活動。