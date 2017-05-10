好市多要來彰化？官方說話了‧‧‧

2017-05-10 15:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好市多進駐彰化有譜？彰化縣政府建設處副處長劉玉平表示，縣府一直都有招商計畫，好市多確實是招商對象之一，但是地點還沒有確定，也還沒有定案。

劉玉平強調，目前傳聞好市多相中的地點，是位於彰化市建國南路與中山路交叉路口的彰化客運場址，這塊土地面積約為1公頃多，地目為都市計畫區內的工業用地，也就是乙種工業區，可以有條件開發，但後續仍有相關細節須處理。

縣府強調，好市多台中店的營業額在全球排名高居前幾名，幾年前業者就曾考慮到彰化縣設店，當初是想在彰化市、鹿港鎮之間來設店，但因為找不到適合的地點才作罷。

不少民眾認為，彰化縣民消費力強，從好市多台中店、台中市的百貨公司的業績，就知道彰化人的貢獻，不來彰化設點根本就是太可惜了。

縣府建設處表示，除了好市多以外，也有其他大型影城有意進駐彰化縣，地點仍在尋覓，希望以彰化市與員林市為主，縣府立場是作為媒介，在招商的同時，同步創造商機。