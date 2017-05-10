維格餅家董娘涉改標 董座老公急撇清？

2017-05-10 15:56

〔記者楊雅民／台北報導〕以鳳梨酥崛起的維格餅家董娘蕭詩錦，涉竄改產品保存期限再上架販售，維格董事長孫國華今日以員工個人行為撇清？消費者批「董娘怎會是員工個人」。

孫國華今早表示，內部調查，真的有員工為了節省營運成本，在未向公司報備情況下，將五股門市墨條酥、蛋黃酥、鳳凰酥等產品賞味期進行更改事宜，經過清查約有50~60箱商品遭改標。

他說，此事件是員工個人行為，涉案員工已停職處分，並靜待司法調查，該公司也同步清查其它門市商品，目前並未發現改標情形。

但不少消費者痛批涉案員工並非一般員工，而是孫國華的妻子、維格觀光工廠門市協理蕭詩錦，孫國華怎可一派輕鬆以這是員工個人行為撇清。

對於外界質疑，維格餅家並未回應，強調靜待司法調查。