戀戀三寮灣 南市北門家鄉繪本出輯

「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，今天特地選在農曆4月15日三寮灣東隆宮主神李府千歲（大王爺）神誕日發表。（記者楊金城攝）

2017-05-10 16:12

〔記者楊金城／台南報導〕北門三慈國小師生創作的第一本家鄉繪本「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」，今天特地選在農曆4月15日三寮灣東隆宮主神李府千歲（大王爺）神誕日發表，不只象徵祝壽，透過繪本也保存在地文史和在地人的共同記憶。

校長黃三和說，「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本，希望讓在這塊土地成長的人，都能在家鄉繪本的引導下，認識養我、育我的土地，了解並認同在地文化，從知鄉進而培養愛鄉護鄉的情懷。

「戀戀三寮灣—大王爺的子孫」繪本由台南市文化局「台南市博物館及地方文化館發展計畫」補助經費，印製500本發送給地方。

三慈國小10位五、六年級學生，在老師蔡幸娟指導下，花了整整一學期踏查社區、蒐集文史資料後，將在地故事透過插畫和文字共同創作完成「戀戀三寮灣─大王爺的子孫」繪本，故事內容描述一位出外打拚的三寮灣囝仔「阿慈伯」，帶著孫子回到家鄉認識三寮灣東隆宮宗廟文化、北門潟湖的豐富生態、漁產，圖文並茂，十分精彩。

包括北門區長曾榮嘉、東隆宮董事長侯正仁、總幹事吳崑源、三光里長曾進祥等人都出席繪本發表，侯正仁、曾榮嘉肯定說，繪本不但傳承了家鄉長輩的記憶，更是孩子認識家鄉的最好教材。

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