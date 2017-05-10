住院看護預算大縮水 身障患者「等瞴錢」

2017-05-10 15:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市身障住院看護補助往年編列1700萬元，今年僅編300萬，4月20日申請截止，市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿今日質疑，生病又不能挑時間，造成身障者補助無望，要求從寬處理；社會局長呂建德說，縮減經費是配合長照，將專案檢討。

謝志忠接到民眾陳情表示，重度肢障受傷住院欲請領看護費用補助，卻因是4月21日出院後辦理，僅差1天，申請就被駁回。事實上該補助往年皆編列1700萬，今年卻僅編列300萬，預算這麼少，難怪4月20日就暫停受理申請。

謝志忠又說，住院出院都要醫生決定，市府不能因為經費縮水就規定身心障礙者傷病只能在4月20日之前，而且是4月10日才開始申請，導致5月以後受傷的身障者就無法領取看護補助，社會局應想辦法因應處理。

蔡雅玲、張玉嬿也說，經費落差懸殊，且申請時間僅限短短10日，人生病又不能挑時間，身障者申請補助還得挑良辰吉時才有，有失照顧弱勢的美意，市府既節餘老人健保補助經費，對其他補助應從寬處理，不要動不動就縮水。

呂建德回應，身障住院看護補助以前是中央沒做，所以市府自己做，今年為配合長照，研議整合相關補助才會減少預算，但服務會銜接，市府會協助身心障礙者申請，特殊情形則將派社工訪視專案協助。

另外，謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿也為一位領取特殊境遇家庭扶助的單親媽媽抱不平，質疑她往生後辦理器官捐贈，市府竟無視其家庭困頓，還要求繳回溢領扶助金，要求社會局當弱勢的靠山；呂建德表示，確實有檢討空間，將於年底修訂補助計畫時一併檢視修正。