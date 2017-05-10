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全面禁用石綿 提前於明年元旦實施

2017-05-10  15:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署今公告，將提早半年，於明年元旦起全面禁用石綿，期望藉此降低勞工及民眾暴露風險。

石綿為國際癌症研究署（IARC）歸類之一級人類致癌物質，環保署先前於101年2月2日公告，自107年7月1日起禁止用於剎車來令片之製造，至於其餘用途目前均已禁止。

環保署表示，在修法過程中，相關因素包括環境變遷、毒理資料及國際管理趨勢都列入考慮，也評估了國內現況及環境背景，為有效降低作業勞工及民眾暴露風險，規劃提前全面禁用石綿。

不過環保署也說，在本公告修正前已取得石綿使用於剎車來令片製造之登記或核可文件者，可以使用至該登記或核可文件有效期限屆期為止。

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  • 石綿的各種型態。（記者楊綿傑擷取自環保署毒物及化學物質局）

    石綿的各種型態。（記者楊綿傑擷取自環保署毒物及化學物質局）

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