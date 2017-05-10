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俄美女鋼琴家首度來台 「俄羅斯萬歲！」台南上演

俄羅斯鋼琴家妲莉亞．帕門可應台灣藝術家交響樂團指揮呂景民之邀，12日將演出《俄羅斯萬歲！》音樂會。（記者劉婉君攝）

2017-05-10  17:45

［記者劉婉君／台南報導］26歲的俄羅斯鋼琴家妲莉亞．帕門可，為2016塔林國際鋼琴大賽新科得獎者，首次到亞洲演出即獻給台灣，將於12日晚上，與台灣藝術家交響樂團一同登上台南文化中心演藝廳，舉辦一場充滿俄羅斯風格的音樂會「俄羅斯萬歲！—妲莉亞帕門可與TASO」。

妲莉亞．帕門可首度來台，第一站就先到佳里國小，與管弦樂團師生們互動，分享自己學習音樂的經歷與故事，以及音樂對人類的意義，並現場演奏一小段，小朋友反應相當熱烈。

「俄羅斯萬歲！」是台灣藝術家交響樂團的年度鉅獻，妲莉亞．帕門可將演奏她的比賽得獎曲目，俄羅斯作曲家拉赫曼尼諾夫的經典作品《第二號鋼琴協奏曲》指揮呂景民也將帶領台灣藝術家交響樂團，演奏柴可夫斯基《斯拉夫進行曲》，及音樂大師林姆斯基-高沙可夫的經典之作《天方夜譚》。

第一次來台的妲莉亞．帕門可非常喜愛台南，她說，這裡的人很好食物好吃，氛圍也很好，就像童話一樣，希望她的音樂可以帶給台灣民眾愉悅的心情與感動。

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