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中市南屯區家庭中心成立 服務更及時

2017-05-10  15:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局今日舉辦南屯區家庭福利服務中心揭牌典禮，是台中市第13個家庭中心，市長林佳龍主持揭牌，並表示，未來將朝向一個行政區一個家庭中心努力。

南屯區家庭福利服務中心今日舉行揭牌典禮，林佳龍、社會局副局長陳仲良、市議員劉士州、朱暖英、張耀中及南屯區多位里長都到場祝賀，林佳龍更在會後與嶺東科大的學生互動，一起玩桌遊。

南屯區家庭福利服務中心原為南屯區公所麻糍埔聯合活動中心的5樓，是台中市第13個家庭中心，6月時台中市第14個大雅區家庭福利服務中心也即將成立。

林佳龍今天主持揭牌，表示未來將朝向一個行政區一個家庭中心邁進，讓家庭中心的服務能夠在地、就近、及時。

林佳龍指出，南屯區家庭福利服務中心整合周邊的萬和宮、文昌廟、親子館和當地老人社區關懷據點等社會資源，以預防概念，找出社區單親或隔代教養等高風險家庭，提供民眾親子諮詢、個案訪視、親職教育等服務，串起以家為中心，同時服務兒童、青少年和老人族群，建立家庭和社區之間的網絡。

社會局長呂建德表示，一旦大雅家庭中心成立後，台中市將有14個家庭中心，將先逐步就近設據點，再逐步走向一個行政區一個家庭中心。

此外，14個家庭中心除了以家庭概念為主，將各自發展自己的特色，如今天成立的南屯家庭中心，以青少年服務為主、南區長者較多，則以長者服務為重，西區則是親子互動，將讓每一個家庭中心除了基本功能，更能彰顯其特質。

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  • 中市南屯區家庭中心成立，成為台中市第十三個家庭中心（記者蘇金鳳攝）

    中市南屯區家庭中心成立，成為台中市第十三個家庭中心（記者蘇金鳳攝）

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