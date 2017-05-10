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台中花博路跑14日登場 紀念品還未寄達

2017-05-10  15:25

〔記者張菁雅／台中報導〕「台中幸福開跑－為花博暖身」路跑活動將在14日登場，參加者可獲贈紀念T恤、慢跑鞋、花博背包。民眾投訴表示，通常路跑活動前一週會收到衣、鞋，以便核對尺寸，但花博路跑主辦單位今天才通知寄出物品，且背包必須親自到某會展中心領取。他質疑報名時已付運費，為何物品不能一起寄，非要如此不便。

花博路跑由台灣全民運動協會主辦、台中市政府運動局指導，共2萬8000人報名。投訴民眾表示，他看到市府網站訊息，和10幾個朋友一起報名，14日就要路跑，今天上午才接到簡訊通知路跑物資出貨，2天內若未收到，可電話聯繫；但2天後已經是12日，且是週五，如果沒收到東西，或收到的鞋子尺寸不合，怎麼來得及換？

民眾也說，花博背包必須在12日至15日親自到某會展中心領取，還要下載某媒體APP，並填寫資料、驗證才能領；當初除繳報名費690元，另付運費150元，他詢問工作人員為何背包不能和鞋子一起寄，對方竟回答，「背包是額外的贈品，不來領就算了」。他不滿地表示，因為支持花博而參加路跑，沒想到卻跑出一肚子氣，如果主辦單位人手不夠，就不該舉辦大型活動。

運動局對此表示，經詢問主辦單位，對方說上週已寄出物品；另外，背包和衣、鞋由不同廠商贊助，領取方式是配合廠商，該局已要求簡化程序，本人持號碼布及身分證到場也能領取。

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  • 參加花博路跑民眾上午才收到紀念品出貨通知簡訊。（記者張菁雅攝）

    參加花博路跑民眾上午才收到紀念品出貨通知簡訊。（記者張菁雅攝）

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