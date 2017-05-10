不容許農藥殘留放寬 宜縣國民黨團促嚴格把關

不容許農藥殘留放寬，宜縣國民黨團要求宜蘭縣政府檢驗時要依照原本標準，為縣民健康把關。（記者簡惠茹攝）

2017-05-10 15:34

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣議會國民黨團強烈反對中央政府放寬農藥殘留容許量，要求宜蘭縣政府檢驗時要依照原本標準，為縣民健康把關。衛生局表示，以最嚴格的標準檢驗農藥殘留，目前還是依據原規定。

宜蘭縣議會國民黨團不滿中央政府擬放寬農藥殘留容許量標準，今天舉行記者會表達不滿，黨團書記長黃定和表示，大家都很擔心戴奧辛毒蛋、過期產品改包裝重新賣的食品會在宜蘭出現，要求縣府要嚴格把關，照顧縣民的健康。

議員吳秋齡表示，縣府的食安檢驗中心要動起來，不要按照中央新的容許標準，而是依照原本的規定，並呼籲縣府在食品檢查就要嚴格執行。議員陳鴻禧指出，檢驗中心的標準是什麼？是依據原本的標準還是放寬的數值？錯誤的決策比貪汙還嚴重，尤其端午節快到了，應該要加強稽查。

議員黃建勇、黃浴沂、林岳賢表示，宜蘭縣府推動有機農產品，中央卻又放寬農藥進口標準，中央與地方背道而馳，縣府要嚴格把關，把宜蘭縣民健康顧好、好好檢查。

衛生局檢驗稽查科表示，現在沒有放寬檢驗標準，還是以最嚴格的規定為縣民把關，與農業處合作持續做農藥檢驗，衛生局也會將意見反應給中央政府，衛福部也還沒有公布標準改變的訊息和公告。