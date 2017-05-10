機捷通車2個月 台北車站「竹林瀑布」全枯死

有民眾指出，原本翠綠的竹林，近來已經大片枯黃，認為營運單位並未妥善維護。圖為今年1月時。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-10 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運在A1台北車站與北捷的連通道中，放置由日本名建築師槙文彥所一手打造的「竹林瀑布」，竹林造景令人心曠神怡，不過有民眾指出，原本翠綠的竹林，近來已經大片枯黃，認為營運單位並未妥善維護，台大植物病理與微生物學研究所長孫岩章到場觀察後，建議改種其他景觀植物，因為原先的栽種法等同於「扼殺植物」。

根據《蘋果日報》報導，孫岩章指出，此地栽種的品種為孟宗竹，目前竹葉枯萎、枝幹泛黃壞死，已經不會再生長，且孟宗竹的生長環境位於高海拔山區，移植至此處一來氣候不適合，日照光線也不充足，加上放置鐵桶圈線栽種，使得孟宗竹根部無法有效延伸、吸收養分，孫岩章對此直言：「如此栽種等於扼殺植物！」

負責管理A1站的台北市政府捷運工程局指出，當初設計師堅持使用孟宗竹才能打造出氣勢，竹林共有72株孟宗竹，是從南投竹山移栽到此處，從2015年至今已經更換過2次，每次生長期約半年，每株運送成本約3000元，若整批換掉經費將高達21萬元，目前孟宗竹委由廠商維護，一年換一次。不過捷運工程局也坦承，在此栽種孟宗竹的確在維護健康問題上碰壁，日後會再請教相關專家，克服問題。