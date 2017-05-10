宜蘭童玩節開賣啦！ 22年來首推星光票
2017-05-10 15:34
［記者簡惠茹／宜蘭報導］2017宜蘭國際童玩藝術節自7月1日到8月13日，將於冬山河親水公園登場，已舉辦22年的童玩節，今年首度推出星光劵，從4點玩到8點半只要150元，提供現場購買，今年也提供縣民童玩護照100元的預購優惠，門票預購即日起到6月30日止，護照預購到6月20日。
去年童玩節開園時間提早結束，引來許多民眾反彈聲音，今年不但延長開園到晚上8點半，更首次提供星光劵的票種，民眾可以在禮拜一到禮拜五下午4點後，到現場購劵入場，此外，今年也首度提供縣民100元預購童玩護照優惠（原價400元）。
文化局長李志勇表示，今年童玩節以「拼圖」象徵童玩節四大主軸─遊戲、展覽、演出和交流。4塊拼圖化身小小冒險家，以穿越時空歷險記為主題，邀請大家來探險。主視覺設計師蔡曜宇表示，希望傳達兒童就如同每一塊拼圖，用熱情和希望將世界慢慢拼湊完成。
文化局指出，童玩節單次劵預售從5月10日到6月30日止，預售個人劵假日劵300元、平日劵200元，預售兒童劵假日劵200元、平日劵100元，童玩護照預售期則是5月10日到6月20日，分為一般護照與國中小學生護照，其中縣籍一般護照和國中小學生護照都只要100元。
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