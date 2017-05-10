關懷師方秀仁來台50週年 若瑟慶祝80大壽

若瑟醫院為來台50年的關懷師方秀仁慶祝80歲大壽。（若瑟醫院提供）

2017-05-10 15:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕若瑟之寶方秀仁關懷師，今年來台滿50週年、年屆80歲，她未結婚生子，卻以助產護理師專業服務雲林鄉親50年，若瑟醫院今天特別舉辦方秀仁來台50週年與歡慶80大壽慶祝活動。

母親節與護師節將至，若瑟醫院今天慰勞辛苦的媽咪和護理師，舉辦「寵愛媽咪五月天、傳愛若瑟銀髮情」婦女健康檢查活動，也特別為「飄洋過海來台灣─愛在若瑟」的方秀仁關懷師舉辦慶祝活動。

1967年方秀仁才28歲，就從比利時飄洋過海到台灣虎尾若瑟醫院擔任助產護理師，剛到若瑟的那些年，正好是1970年至1980年代台灣生育率高峰期，若瑟醫院一個月最高紀錄接生400個新生兒，連堆在儲藏室的嬰兒床都推出來也不夠，她靈機一動，把抽屜當臨時床；當年昂貴的早產兒保溫箱數量少，經她巧手創意改造，能同時守護4個寶寶。

方秀仁曾榮獲第14屆醫療奉獻獎，近年來致力於發展長照業務，目前轉到院牧部擔任關懷師，在病房慰問病患，她很能理解人的痛苦與困惑。