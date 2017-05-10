人孔蓋防滑係數 立委促交通部訂定

中市福星路發生機車騎士打滑，造成多人受傷，立委張廖萬堅辦公室及里長、住戶要求政府正視及改善。（記者蘇金鳳攝）

2017-05-10 15:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯福星路472號日前發生機車因打滑，不慎撞上正在前方推著娃娃車走路的媽媽及幼童3人，立委張廖萬堅要求市府及台電儘速展開路平及人孔蓋下地，而他在立法院會要求交通部修訂公路法，明確訂定人孔蓋防滑係數。

台電表示，會先將人孔蓋更新，並且配合建設局的路平專案，進行人孔蓋下地；建設局則表示，福星路的路平專案已在發包中。

立法委員張廖萬堅日前接獲民眾提供監視器畫面陳情，指位於逢甲夜市福星路上，因人孔蓋密集造成及路面不平，在5月1日時，一位機車騎士可能因路不平及人孔蓋太滑而「犁田」翻車，甚至連帶撞倒帶著2位幼童的婦女，造成多人受傷，張廖萬堅服務處今邀集台電、中華電信、市府水利局、建設局聯合會勘。

張廖萬堅表示，事故現場為福星路472號，短短不到幾百公尺，就有7、8個人孔蓋，現場不但路不平，可看出人孔蓋因使用多年，摩擦力降低，兩個因素加起來，就容易讓機車打滑。

張廖萬堅說，全台有超過200萬個人孔蓋，將要求公路總局應儘速修訂公路法，明確訂定人孔蓋防滑係數並定期檢測，避免意外一再發生。

張廖萬堅也呼籲中市府，儘速將該路段納入路平專案，將已造成意外發生的人孔蓋移至地面下，減少交通意外的發生。

張廖萬堅服務處主任林祈烽指出，逢甲夜市車流量相當大，路面坑洞和人孔蓋密集，已潛藏騎士自摔危險，呼籲市府應加快逢甲福星路段路平專案進行，讓人孔蓋移至地面下。

住戶表示，由於此一事故，已讓人擔心，在沒有下雨的情況下，機車就會打滑，台灣已進入汛期，若是下雨天，機車騎士不注意，更容易打滑，希望政府能儘速改善當地的路況。