亞洲中學嘻哈舞蹈賽 三民家商胡宗翰奪冠

胡宗翰雙喜臨門，贏得國際冠軍，並錄取台北大學。（記者洪定宏攝）

2017-05-10 15:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市三民家商室內設計科三年級學生胡宗翰「雙喜臨門」，他以特殊的專長興趣「街舞」，參加台北市立大學獨立招生管道，錄取運動藝術系；日前代表台灣到香港，角逐亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽，脫穎而出，奪得冠軍寶座凱旋而歸，為自己的高職生涯畫下完美句點。

宗翰因為兩位姊姊愛跳舞，宗翰也跟著扭扭跳跳，媽媽發現兒子的跳舞天分，送他到街舞舞蹈教室學習，從國小開始，宗翰南北奔波，參加各種比賽數十場，榮獲十多次冠軍。

這次代表台灣到香港參加總決賽，順利贏得國際冠軍，他說：「最感謝家人一路支持與陪伴，無論是金錢、時間，更在精神上全力加油。」

宗翰在學校除了專注學科，也讓同學感染街舞的熱情，高一曾帶領全班表演，贏得露營營火晚會表演冠軍；因為太熱愛街舞，宗翰選擇參加台北市立大學運動藝術系獨立招生，果然以街舞專長金榜題名。