旗袍加ㄤ仔標！ 眷村小學堂有童趣

眷村旗袍加ㄤ仔標，懷舊的眷村文化和眷村小學堂都在新竹市眷村博物館展出，展期到八月底。（記者洪美秀攝）

2017-05-10 15:00

［記者洪美秀／新竹報導］穿旗袍感受眷村文化，還有兒時童趣「ㄤ仔標」，這些童年回憶即日起在新竹市眷村博物館都看得到，幾名眷村合唱班的媽媽也穿著當年勞軍的旗袍唱起「小城故事」，回憶當年眷村的生活樣貌。

新竹市文化局推出眷村記憶拼圖主題特展，用影像拼圖，規劃「竹籬笆內的黑白記憶拼圖」、「新竹眷村人的記憶拼圖」、「平房變高樓，眷房的蛻變拼圖」及「眷村小學堂」等4區，展期到8月31日，邀請想回味眷村文化的民眾來趟眷村懷舊之旅。

20幾年前曾是眷村勞軍合唱團成員的媽媽楊銀明、楊穗霞、劉金屏，今天穿起當年的旗袍，回到眷村之地，除懷念竹籬笆的場景，還現場哼唱鄧麗君的代表作「小城故事」，讓人有如搭時光機，回到30幾年前的眷村巷弄。

此次眷村博物館以文物圖像為拼圖主題，呈現各年代眷村記憶，「竹籬笆內的黑白記憶拼圖」講述國民政府遷台時期的軍民思鄉情切，以竹籬笆搭蓋臨時、簡陋的棲身居所，呈現眷村日常。

新竹眷村人的記憶拼圖主題則以新竹在地眷村人的故事，塑造眷村巷口大樹下的情境氛圍，讓塵封已久的眷村兒時記憶重新浮現眼前。「平房變高樓，眷房的蛻變拼圖」以眷村改建政策的推動，舊有眷村變成嶄新國宅的過程，都市文明讓眷村文化在時代脈動中改變生活。

「眷村小學堂」藉著拼圖課程帶領人們進入時光隧道，可透過壓克力的拼圖手作體驗，認識眷村早期的生活樣貌。

眷村旗袍加ㄤ仔標，懷舊的眷村文化和眷村小學堂都在新竹市眷村博物館展出，展期到八月底。（記者洪美秀攝）

眷村旗袍加ㄤ仔標，懷舊的眷村文化和眷村小學堂都在新竹市眷村博物館展出，展期到八月底。（記者洪美秀攝）

眷村旗袍加ㄤ仔標，懷舊的眷村文化和眷村小學堂都在新竹市眷村博物館展出，展期到八月底。（記者洪美秀攝）