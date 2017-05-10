湖口濱海嚐鮮 到排水溝下網捕撈…

口湖鄉湖口村濱海，漲潮時可捕獲不野生吳郭魚。（記者陳燦坤攝）

2017-05-10 14:59

〔記者陳燦坤／雲林報導〕天然ㄟ尚好！口湖鄉湖口村因濱臨大海，漲潮時不少野生魚群隨潮汐湧入水溝，當地不少居民深知這些海水生長魚群肉質鮮美，也沒有藥物殘留疑慮，水溝成了天然魚塭，想吃魚就下網捕撈。

旅居北部的口湖鄉湖口村陳姓民眾今天在排水溝下網，過沒多久便捕獲一條條肥美的吳郭魚，陳姓民眾透露下湖口村濱海，漲潮時許多野生魚群隨著潮汐湧入排水溝，不需灑誘餌，一會兒功夫就可捕獲不少吳郭魚，當地不少居民認為生長在海水的吳郭魚吃水藻及魚蝦維生，肉質較細緻，所以捕魚都儘量選在臨海的排水溝。

陳姓民眾表示，湖口排水溝野生魚群種類多，除了吳郭魚還有豆仔魚、黑鯛，居民將排水溝當成天然魚塭，想吃多少捕多少，確保野生魚群能夠生生不息。