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人間條件六─ 未來的主人翁週六竹北演出

2017-05-10  14:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2014首演全台37場完售，超過5萬人次觀賞的溫馨好戲《人間條件六-未來的主人翁》，今年再次催淚上演，本月底的台北場次票券也早已銷售一空，本週末再追加竹北市演出2場。

人間條件自2001年推出至今已邁入第6個作品，演出總計305場，觀眾累積高達逾38萬人次，10多年來造就了驚人的「人間狂潮」，吸引了大批從未進劇場看演出的忠實觀眾。

《人間條件六-未來的主人翁》2014年首演時，很多觀眾在演出後熱淚盈眶，深受劇中真實而催淚的情節與世代對話而感動，很多人看過後表示，這次的戲非常貼近真正的生活，每一句台詞都讓人感覺導演吳念真對於戲中每一個細節都處理得非常細膩，完全就是生活中的縮影。

《人間條件六-未來的主人翁》已於4月中在台中中山堂、台南文化中心演出完畢，緊接著13日將來到新竹縣政府文化局演藝廳，演出下午2點半與晚間7點半共2場，之後回到台北台北城市舞台演出，並將再到高雄至德堂演出。

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  • 人間條件六未來的主人翁，週六將於竹北市演出。（記者蔡彰盛翻攝）

    人間條件六未來的主人翁，週六將於竹北市演出。（記者蔡彰盛翻攝）

  • 人間條件六未來的主人翁，週六將於竹北市演出。（記者蔡彰盛翻攝）

    人間條件六未來的主人翁，週六將於竹北市演出。（記者蔡彰盛翻攝）

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