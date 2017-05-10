維格被爆鳳梨酥改標 旗艦店今仍門庭若市

2017-05-10 14:46

〔記者張議晨／台北報導〕知名伴手禮名店「維格餅家」，昨被食藥署與檢調單位查出墨條酥、鳳黃酥及蛋黃酥等3項產品，涉嫌竄改產品保存期限再重新上架販售。維格餅家在全台有13家門市，其中8家位於雙北。昨爆出改標風波後，其位於承德路的旗艦門市仍照常營業，上午仍有東南亞團客入內購物，還有自由行旅客由導遊帶著入內，人手一袋伴手禮，一口接一口試吃店內熱門產品「鳳梨酥」、「墨條酥」等產品，仍不知維格涉嫌竄改保存期限。

至於公司提供退換貨部分，記者詢問該門市店員，店員僅表示一切依照總公司辦法辦理，對於其他細節則靜默不予回應。

台北市衛生局食藥處長王明理指出，今已約談維格餅家總公司負責人到案說明，確認「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」，在產品剩下3分之1時，用酒精塗銷「有效日期」，改為英文標示「EXP」後當新品販售，共計有60盒。

衛生局今也派員前往稽查，王明理說，稽查未發現改標產品。不過，已協調該公司提出消費者賠償機制，今年1月生產之「墨條酥」、「蛋黃酥」、「鳳黃酥」等3項可疑產品，不分批號，憑發票或外盒至全省門市，無限期退換貨。