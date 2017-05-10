號召鹿野迷！ 搭台灣好行鹿野線推優惠

2017-05-10 14:45

［記者張存薇／台東報導］鼓勵搭乘大眾運輸交通工具遊台東，台東縣政府將於5月15日至6月15日舉辦「青春逍遙遊－迷鹿野很好」活動，包括年滿18歲以上大專院校學生、持外國護照旅客，或姓名中有「鹿」諧音者，均可免費兌換台灣好行縱谷鹿野線一日券，共有320優惠名額。

觀旅處指出，符合資格者需先上活動網頁報名，並於搭乘當天出示相關證明，才可享有相關優惠，旅客須於搭乘當天穿著有「鹿」的衣服、帽子等等，在台東轉運站拍攝照片上傳臉書打卡或IG，經工作人員確認後，即可領取價值190元的台灣好行縱谷鹿野線一日券1張，另於遊程中錄製2分鐘內遊程相關影片，上傳臉書或IG，經工作人員確認後，可於台東轉運站領取價值250元餐券1張。

另外，遊客憑鹿野線一日券票根還可參加「鹿野迷注意-搭台灣好行抽好禮」活動，上活動網頁填入票號及姓名等相關資訊即可抽獎，6月15日將公告中獎名單，特獎為3萬8000千元池上日暉國際度假村住宿券，獎品共高達320項。