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《自由大小聲》老外來台交友超吃香？他們的親身經歷卻是這樣...

來自韓國的女學生（右一）表示，不太能接受跨國的遠距離戀愛。

2017-05-11  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕「跨文化戀情（CCR，Cross Cultural Romance）」一直都是網路上討論聲量非常熱烈的議題，正反兩面的言論時不時都會引發戰火。不過，在外國人眼中，對「台灣女生很好追」這種充滿爭議的言論有什麼看法呢？而他們又想要對台灣人說些什麼呢？快跟著小編的腳步上街一探究竟吧！

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2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
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