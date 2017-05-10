藍帶親水段動工 隆恩古圳明年2月「改頭換面」

2017-05-10 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府規劃的4公里「新竹之森」，其中隆恩圳藍帶親水段今天動工，這是台灣三大古圳之一隆恩圳「改頭換面」重要時刻，未來將成為市中心兼休閒、親水、生態等多功能的水圳，預計明年2月完工。

新竹市長林智堅說，隆恩圳藍帶親水段工程從三民路（東大路到民主路段），將打造遊戲廣場、橫越廣場、民權路廣場、樹之道、榕樹場、櫻花步道、看水場、聽水場等8大主題場域，也會改善老舊設施，保留原有櫻花、老樹，利用廣場平台及截點，創造親水場域及寬闊步道，讓隆恩圳延伸到護城河，以活水串聯城市藍綠帶。

林智堅說，此次工程設計規劃的「田中央建築團隊」長期深耕宜蘭，竹市隆恩圳與淡水雲門劇場是「唯二」讓田中央離開宜蘭的建設，感謝設計團隊進行田野調查，和在地居民對話，期盼隆恩圳成為與環境和居民連結的宜居綠帶。

至於隆恩圳上游的「東勢大排」，市府已向環保署爭取1.2億元經費辦理水質淨化工程，希望藉此改善東勢大排水質，保障隆恩圳沿線能提供良好的藍綠帶環境。

林智堅說，隆恩圳與嘉義縣道將圳、彰化縣八堡圳並稱台灣三大古圳，西元1715年王世傑率族人開墾新竹，引頭前溪的水進到市中心做灌溉之用，300年的時間見證竹市的發展，是重要的水圳之一。

建築設計師杜德裕說，隆恩圳改造工程將讓市民「聽到水、看到水、摸到樹」，滿足親子休閒功能，也創造都市中供人步行、停留的環境，讓水圳兩旁的巷道連結性更強。

市府工務處表示，隆恩圳藍帶親水空間景觀工程將串連護城河、中央公園及三民公園，是「新竹之森」重要親水段，總工程費由中央補助3000萬元，市府自籌2000萬元，將改造隆恩圳面貌，預計明年2月完工。