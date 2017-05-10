超迷你雞蛋長度2.5公分 業者疑營養不良造成

陳弘益飼養的土雞產下一顆雞蛋，竟比鴿子蛋小。（記者陳燦坤攝）

2017-05-10 14:35

〔記者陳燦坤／雲林報導〕農場業者陳弘益飼養土雞多年，最近發現1顆比鴿子蛋還小的土雞蛋，長度不到一般土雞蛋的一半，陳弘益研判是農場採有機飼養，僅餵食土雞粗糠、瑕疵農產及野草，可能母雞營養不良造成。

水林鄉有機農場業者陳弘益這幾天撿拾土雞產下的蛋，無意間看到1顆超迷你的雞蛋，一般土雞蛋長度約5.5公分，這顆雞蛋卻只有2.5公分，還不到正常土雞蛋一半，他過去曾撿到長度3公分的土雞蛋，已經算很小，這麼小的土雞蛋還是養雞4年來第一次遇到，比鴿子蛋還小。

根據陳弘益經驗，長度3公分以下的土雞蛋沒有蛋黃無法孵化，只能報廢，這顆小雞蛋實在太罕見，他打算留著觀賞，陳弘益研判可能是農場採有機飼養，土雞僅吃土香、粗糠及自產瑕疵農產品，造成母雞營養不良，產下這麼小的1顆蛋。

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