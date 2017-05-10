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18億經費開工 屏東百棟校舍補強重建

縣長潘孟安今天到竹田大明國小視察。（記者邱芷柔攝）

2017-05-10  14:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府統計，境內有超過25%校舍屋齡超過30年，今年縣府爭取到18億經費，將進行77校共104棟老舊校舍重建與耐震補強，預計分3年完成。

縣府統計，屏東縣內200多所國中小學，共有1484棟校舍，由於不少學校位處地震帶，校舍耐震系數不足且校舍老舊，今年爭取了教育部補助13億3千多萬辦理18校共27棟老舊校舍拆除重建工程，另爭取4億5千7百多萬進行59校77棟耐震補強工程。

縣長潘孟安今天前往竹田鄉大明國小，視察今年3月竣工的教學大樓，他除了肯定工程設計融入在地文化元素，也要求後續工程推動時，務必做好相關配套，降低施工期對師生上課的影響。

潘孟安說，校舍重建及耐震補強工程將於6月陸續施工，對於教學空間不足部分，將以組合屋或尋找鄰近閒置空間替代，把衝擊降到最低，未來新建工程將把校園「社區化」，導入在地文化元素，共同發展具有在地特色及精神的「新校園運動」。

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  • 潘孟安說，校舍重建及耐震補強工程將於6月陸續施工，除要求後續工程必須有完善配套，降低師生上課影響，未來新建工程也要把校園「社區化」，發展具有在地特色及精神的「新校園運動」。（記者邱芷柔攝）

    潘孟安說，校舍重建及耐震補強工程將於6月陸續施工，除要求後續工程必須有完善配套，降低師生上課影響，未來新建工程也要把校園「社區化」，發展具有在地特色及精神的「新校園運動」。（記者邱芷柔攝）

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