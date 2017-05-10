都計外古蹟無從容移 鄭文燦促文化部修法

2017-05-10 14:32

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市政會議中指出，市府積極推動古蹟修復活化，卻常因政策工具不足而遭遇困難，希望文化部建立「非都市計畫內土地古蹟」的容積移轉規定及協議價購的鑑價機制，市府也將制定《桃園市老屋再生活化自治條例》，針對老宅，以編列預算、獎勵機制、輔導規劃等方式，協助修復、營運及活化，賦予老宅古蹟新的生命與功能。

鄭文燦指出，根據新屋范姜祖堂、大溪李騰芳古宅及八德呂宅著存堂3個成功案例來看，成功因素有賴子孫的文化意識、所有權人意見一致並達成共識。

鄭文燦表示，目前楊梅道東堂、龍潭翁新統大屋的修復遭遇困難，針對道東堂，市府採強勢手段介入，先指定為古蹟，再和所有人協商，以挹注經費修復來換取使用權，但因部分古蹟已被建商購買，市府啟動價購程序時議價不容易，估計至少花4億元才能買回所有權，目前尚未達成共識。

對於翁新統大屋，鄭文燦說，指定為歷史建築就花費很多精神，所有權人和委託管理人根本不讓文資委員和文化局入內，連勘查都被驅趕，子孫的意見不一致，市府如何排除萬難也無法解決。

「桃園市的古宅這麼多，如果每個都要這樣買，要花多少錢？」鄭文燦認為，這2件個案之所以遭遇困難，就是因為《文化資產保存法》僅針對都市計畫內土地設有容積移轉規定，而非都市計畫則無，政策工具顯然不足，成地方政府一大障礙，已要求文化局對文化部提出修法建議。

多位議員昨天在市議會質疑文化局修復翁新統大屋進度太慢，鄭文燦也為文化局抱不平，反批說，「少部分議員口氣比力氣大！」並說，文化局和文資委員都已非常努力。