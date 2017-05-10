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國1南下員林段 逼車擦撞回堵5公里

2017-05-10  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕國道一號南下員林路段，今天傳出一輛名車疑因行車糾紛逼車攔停，造成5輛車連環擦撞，其中1人輕傷，該路段回堵約5公里，詳細事發原因仍在釐清當中。

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  • 目前時速僅57公里。（圖擷自高公局）

    目前時速僅57公里。（圖擷自高公局）

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