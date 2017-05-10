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傳重返台大教書？ 彭文正：只兼課一學期

2017-05-10  14:33

〔即時新聞／綜合報導〕「政經看民視」主持人彭文正，過去因同時擔任台大教授與節目主持人，隨後請辭台大教職。今天（10日）傳出將重返台大，課程為「媒體大數據分析」。對此彭文正在臉書澄清，他只回台大兼課一學期，一週上一堂課，並強調他一樣沒有退休金。

今天傳出彭文正今年回台大任教，不過他接受《聯合報》採訪時表示，只是兼任，而且也還沒開課；兼任不算年資，一樣沒有退休金。至於回台大的心情，他回了10個字「湖水本無波，青山原不老」。

他也在臉書表示，兼課只有一學期，一週上一堂課，至於大家最關心的「3000萬退休金」，他強調兼任沒有年資、不佔缺、不致酬，月退俸18趴當然更沒有，「李來希別來找我。」

另外針對擔任節目主持人，他強調自己始終「沒有違法兼職」，自從教育部以行政命令將他的主持工作解釋為需要申請產學合作之後，他就停止主持，直到辭去台大專任教職才復出。

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  • 彭文正在臉書表示，只回台大一學期。（資料照，記者陳逸寬攝）

    彭文正在臉書表示，只回台大一學期。（資料照，記者陳逸寬攝）

  • 彭文正在臉書澄清回台大教書只有一學期。（圖擷自彭文正臉書）

    彭文正在臉書澄清回台大教書只有一學期。（圖擷自彭文正臉書）

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