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為何中客團都去維格？ 業者爆：給旅行社高傭金

2017-05-10  14:07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕涉嫌竄改食品有效期限的維格餅家，過去以接待中客旅遊團起家，在興盛時期，1天就有4、5000名中客湧進，打包一箱又一箱的鳳梨酥，究竟為什麼維格會是中客的最愛？有旅行業者透露，其實市面上有許多伴手禮店，但是只有維格會給旅行社和導遊傭金，在導遊向旅客「大力推銷」之下，才有今天的市場。

中客來台必買的維格餅家，被爆出涉嫌竄改食品日期，消費者和旅行社得知消息後都表示驚訝，不敢相信維格已經是上市公司，還會做出這種事！業者更痛批，欺騙消費者很不應該，應予以譴責。

創新旅行社董事長李奇嶽今天更發表聲明表示，即日起該公司旅行團停止進入維格餅家消費，維格餅家以接待旅行團業務起家，是台灣鳳梨酥的龍頭企業，竟然如此做法，除愧對消費者外，也愧對一向支持維格餅家的旅行社業者，呼籲其他旅行同業共同抵制維格餅家。

李奇嶽說，維格餅家在中國旅遊團的市占率高達5成，全盛時期的時候，1天曾有4、5000千名旅客上門消費，如今中客不來，一天只剩1000人，生意影響很多，但發生這麼嚴重的事，也沒有導遊敢再把旅客帶去維格了，而維格以接待旅遊團起家，沒有接待散客的能力，可以說是「成也旅行團、敗也旅行團」。

一位不具名的業者透露，市面上只有維格會給旅行社和導遊傭金，每家金額都不同，這是業界都知道的祕密，因此維格之所以受中客喜愛，靠的是導遊一張嘴幫他說故事，包裝成「台灣之光」、「台灣最好吃的鳳梨酥」。

以接待中客為主的旅行社業者也指出，維格真的很不應該，不該欺騙消費者，過去中客到維格最愛買的就是鳳梨酥，中客不來，維格多少受到影響，因為現在來的東南亞旅客不愛吃鳳梨酥。

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  • 旅行社業者透露，維格餅家在中國旅遊團的市占率高達5成，靠的是導遊一張嘴幫他說故事，包裝成「台灣之光」、「台灣最好吃的鳳梨酥」。圖為維格餅家的黃金菠蘿城堡外觀搶眼。（資料照，記者王榮祥攝）

    旅行社業者透露，維格餅家在中國旅遊團的市占率高達5成，靠的是導遊一張嘴幫他說故事，包裝成「台灣之光」、「台灣最好吃的鳳梨酥」。圖為維格餅家的黃金菠蘿城堡外觀搶眼。（資料照，記者王榮祥攝）

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