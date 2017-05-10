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南投防疫活字典 劉秀娟獲頒護理績優獎

南投縣衛生局舉辦慶祝護師節暨優良、資深人員表揚活動，副縣長陳正昇（前排左５）頒獎後，也與獲獎人員一起合照。（記者謝介裕攝）

2017-05-10  13:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣慶祝護師節暨優良、資深護理人員表揚活動，今日在魚池鄉經典范特奇堡熱鬧登場，獲表揚人員中，以南投縣慢性病防治所護理師劉秀娟最受注目，她從72年進入公衛體系服務，堪稱是南投縣「防疫活字典」。

劉秀娟對南投衛教資源不足感受特別深，除了堅守崗位、克盡職責，全縣各社區都有她宣導防疫的足跡以外，近5年來，她每年主動協助募集如漂白水、口罩等健保不給付防疫藥品，累計約價值50萬元，獲頒護理績優獎，實至名歸。

南投縣目前執業護理人員有2300多人，其中166人在南投縣衛生局及13鄉鎮市衛生所服務，但此次活動只有17人獲得表揚，副縣長陳正昇頒獎後表示，南投縣幅員遼闊，絕大多數女性護理師也都已結婚生子，家庭、職場兩邊兼顧，實在不易，縣府遂藉此活動向護理師們表達慰勞之意以外，也祝福她們母親節快樂。

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  • 南投縣副縣長陳正昇（左）頒獎給護理師劉秀娟（右），肯定她對防疫的貢獻。（記者謝介裕攝）

    南投縣副縣長陳正昇（左）頒獎給護理師劉秀娟（右），肯定她對防疫的貢獻。（記者謝介裕攝）

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