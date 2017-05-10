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輪椅族搭公車不便多 民代促北市交通局改善

2017-05-10  14:14

〔記者陳紜甄／台北報導〕雙北低地板公車配有低斜坡板，提供輪椅族與推嬰兒車民眾上下車使用，以打造無障礙的公車搭乘環境，台北市議員簡舒培今天偕同多位身障人士與育兒媽媽召開記者會，指出低地板公車空有硬體設備，並制定SOP協助乘客上下車；但實際上公車不僅難以靠站停車，且時常出現司機不願協助放置斜坡板，以及為趕路「分秒必爭」，看到弱勢乘客過站不停的現象，呼籲北市交通局應檢討並改善。

育有神經退化症女兒的媽媽哽咽說，女兒現在17歲153公分，身體重量加上輪椅重量有50公斤，但出門搭公車時，由於重量過重，要求司機放置斜坡板卻遭拒絕。她並質疑，斜坡板不是給大家方便使用嗎？造成她現在與先生一同出門，才敢帶著女兒坐公車。

另一位推著嬰兒車的媽媽說，有些區域沒有公車專用道，造成司機無法靠站停，造成公車空有設施與規定卻無法使用，因此很多媽媽寧可搭捷運，也不願意搭公車。

簡舒培指出，北市公運處制定了4個SOP，除要求司機「均應緊靠路緣停車」外，在遇到身障人士或行動不便搭乘時，則要求司機不論乘客是否招手示意，都應減速靠站並詢問是否需要搭乘，如有搭乘需求，則進一步要求司機下車協助，其中「公車駕駛員行車及進離站位作業程序」更是被要求貼在駕駛座附近供駕駛員時刻警惕。這4項SOP雖然明文規範公車司機遇到不同搭乘者時，應有的服務態度、內容及程序，但司機們的實際執行情形卻仍常遭人詬病甚至被投訴。

北市交通局長張哲揚，允諾會重新檢討SOP，並且未來會以獎勵的方式，鼓勵司機協助輪椅族等乘客上下車，保障弱勢乘客的權益。

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  • 台北市交通局長張哲揚今天搭電動輪椅，體會身障者的感受。（記者陳紜甄攝）

    台北市交通局長張哲揚今天搭電動輪椅，體會身障者的感受。（記者陳紜甄攝）

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相關關鍵字： 低地板公車 嬰兒車 輪椅族
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