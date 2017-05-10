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澎科大一日雙喜 食品廠落成及重型帆船下水

2017-05-10  13:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最高學府-國立澎湖科技大學，今日雙喜臨門，分別是食品加工實習工廠揭牌啟用、澎科大一號重型帆船下水，除了豐富教學資源外，也將與馬公高中、澎湖水產職業學校資源共享，2校校長也專程前往道賀。

由於澎科大為地方教學龍頭，除了肩負教育重責外，也需扮演帶動地方產業產學合作角色，其中食品科學系就是以此為教學目標，將澎湖農畜產品、水產品吉林產品為原料，加工成為澎湖伴手禮，因此食品加工實習工廠揭牌落成，被外界視為未來學校金雞母，希望能像屏東科技大學薄鹽醬油一樣，為學校增加實質營收。

另外，四面環海的澎湖群島適合發展遊艇及重型帆船休閒產業，國立澎湖科技大學將海洋觀光與藍色經濟，列為中長程計畫與特色大學發展重點項目，因此在教育部補助及校方自籌經費，打造澎科大一號重型帆船，今在菊島之星舉行下水典禮，未來將加強人才培育，今年更計畫引進動力遊艇，建構完整重型帆船和遊艇產業服務人才規範。

今日澎科大一日雙喜，教育部常次林騰蛟、技職司長楊玉惠專程抵澎參加，其他還有澎科大校長王瑩瑋、馬公高中校長黃肇國、澎水校長謝旻淵、澎縣府參議張瑞棟、副議長陳雙全、議員陳慧玲、立委楊曜助理段湘玲及澎管處長方正光等人都前往共襄盛舉，分享澎科大一日雙喜的喜悅。

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  • 澎科大食品加工實習場，由各界嘉賓揭牌成立。（記者劉禹慶攝）

    澎科大食品加工實習場，由各界嘉賓揭牌成立。（記者劉禹慶攝）

  • 澎科大一號下水典禮，依循古禮拋擲炸棗。（記者劉禹慶攝）

    澎科大一號下水典禮，依循古禮拋擲炸棗。（記者劉禹慶攝）

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