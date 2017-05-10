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暌違6年重新參賽 冬山鄉所龍舟隊：就是要得第一

2017-05-10  13:34

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉公所龍舟隊曾在全縣龍舟錦標賽拿下3連霸，睽違6年後捲土重來，挑戰本屆宜縣龍舟賽公開男子甲組，郷長謝燦輝今天授旗，隊員高呼口號，宣誓「就是要得第一」。

冬山鄉公所龍舟隊曾是龍舟比賽常勝軍，民國98到100年拿下縣賽行政組3連霸，便以完成階段性任務為由，退出宜蘭縣錦標賽。鄉公所基於龍舟文化傳承考量，今年委託冬山鄉龍舟委員會重新組隊，報名更高水準的公開男子甲組，元月起到冬山河親水公園集訓。

謝燦輝授旗給冬山鄉公所龍舟隊，並宣布若能摘冠，將頒給5萬元獎金；宜蘭縣龍舟委員會主委李木田也到鄉公所授旗會場，為選手加油打氣，隊員振臂高呼，展現志在必得的決心。

宜蘭縣龍舟錦標賽訂於29、30日在冬山河親水公園點燃戰火，分成7組共52隊報名，被視為「一級戰區」的公開男子甲組，有8隊參賽，每隊都是一時之選，冬山鄉公所龍舟隊員平均年齡30出頭，每天清晨5點到冬山河操槳，擁有好體力與團隊默契，是奪冠的熱門隊伍。

相關影音 （冬山鄉公所提供）

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  • 冬山鄉公所龍舟隊員，每天清晨5點就到冬山河操練。（圖由冬山鄉公所提供）

    冬山鄉公所龍舟隊員，每天清晨5點就到冬山河操練。（圖由冬山鄉公所提供）

  • 隊員搖旗吶喊，展開奪冠氣勢。（記者江志雄攝）

    隊員搖旗吶喊，展開奪冠氣勢。（記者江志雄攝）

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