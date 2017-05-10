醫病》婦人產後餵母乳 3個月發作5次乳腺炎
〔記者歐素美／台中報導〕40歲魏姓婦人產下第二胎後親餵母乳，不料，3個月內爆發5次乳腺炎，讓她痛到生不如死，經求助台中慈濟醫院，在小兒科主任李敏駿與婦產科個管師徐慧冰，依其寶寶需求，調整餵乳時間，成功完成8個月的母乳哺育，也讓人感受母愛的偉大。
李敏駿表示，乳汁分泌過多、未適時移除或因嬰兒吸吮時不小心造成傷口感染發炎阻塞都可能產生乳腺炎，造成哺餵母乳的媽媽乳房局部紅腫痛，除以抗生素治療外，嚴重可能導致膿瘍，需以針頭抽吸或手術清除，由於坐月子時吃補，高油脂容易使乳汁過度濃稠，而產生乳腺炎的困擾，提醒產婦均衡飲食最好。
魏姓婦人因患有高血壓，加上工作時間不固定，第二胎產後，夜間擠乳、親餵，生理狀態未調整好，導致血壓飆高，家人擔心她過勞，建議她晚上不要餵母乳，加上工作時間不固定，常無法規律擠乳，導致3個月內反覆發作5次乳腺炎。
魏姓婦人說，乳腺炎發作時產生的疼痛，簡直讓人生不如死，有時上一餐擠乳時還正常，下一餐就塞住了」，乳腺炎發作時，體溫高燒40-41度，卻十分怕冷，穿了三件外套仍覺得冷，而且要想辦法擠開塞住的乳腺，又怕傷了乳房，為難又痛苦。
徐慧冰說，乳腺炎是造成許多媽媽放棄哺育母乳的重要原因，由於每個人體質不同，依照寶寶的需求擠奶，例如寶寶一天吃600CC，就可依自己的時間，一天分幾次擠出600CC母乳，提供寶寶食用；若採用全親餵，寶寶想吃就餵，就不易產生乳腺炎。
徐慧冰並提醒媽媽們，平時可像彈鋼琴或由外往乳頭方向輕抓，按摩乳房，若出現乳腺阻塞，可以在靠近乳頭部分略微輕壓，幫助寶寶吸奶，親餵時則以寶寶的下巴靠近阻塞方向吸吮，有助乳汁排出及暢通。
李敏駿表示，國健署推動「母嬰親善與母乳哺育」，目前產後6個月的純母乳哺餵約45%，乳腺炎發生率全球相關統計约2-10%，像魏女士這樣反覆嚴重發作的並不多見，如果發生類似情形，建議還是找專業的醫護人員協助。
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標題：醫病》婦人產後餵母乳 3個月發作5次乳腺炎
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