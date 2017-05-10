為60萬隻母豬請命 動保團體籲廢殘虐狹欄

台灣動物社會研究會為母豬請命，籲廢除現今殘虐母豬的狹欄。（圖由台灣動物社會研究會提供）

2017-05-10 13:32

〔記者林彥彤／台北報導〕母親節前，台灣動物社會研究會為母豬請命，今天召開記者會要求農委會制定期程，廢除現今殘虐母豬的狹欄。

台灣動物社會研究會指出，全國每年有60萬隻母豬終生被迫不斷懷孕產子，但多數養豬場採取人工授精方式繁殖，也就是當母豬約7個月大性成熟後，就會被關入「狹欄」準備人工授精、分娩及生產等。

狹欄的大小與母豬體型相仿，長約2公尺、寬0.6到0.7公尺，只能供母豬站立、趴下及側身躺臥，且隨著豬隻懷孕體型變大，常造成欄杆長期磨擦導致受傷、紅腫，甚至潰爛，有些農場的母豬還長期躺臥在糞尿中。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏表示，歐盟已有研究指出，狹欄會讓母豬出現不斷啃咬欄杆與假性的空咀嚼等刻板行為及受傷，長時間趴臥或坐在潮濕地面上，極易發生尿道發炎症狀，對豬隻的身心都是不好的影響。

陳玉敏說，歐盟2013年起，已經改採群養、廢除狹欄，加拿大、美國也要考慮廢除，呼籲農委會跟進歐盟，制定期程廢除母豬狹欄、改採群養。