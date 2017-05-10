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老師落水了，請各科系同學獻計... 留言串超爆笑！

臉書粉絲頁「阿中」的版主在個人臉書頁上問「如果老師掉到水裡了，用你所讀的科系學到的專業知識，能為他做些什麼」，引起網友熱烈討論。（圖擷取自臉書）

2017-05-10  14:32

〔即時新聞／綜合報導〕「如果你的老師掉到水裡了，用你所讀的科系學到的專業知識，能為他做些什麼？」臉書粉絲頁「阿中」擁有超過12萬名網友追蹤，版主蘇膺中在個人臉書頁上拋出這個問題，引發許多網友的熱烈回應，留言串超爆笑！

劇場藝術學系的同學回覆：「試著打好燈光、搭建舞台與能拯救他的道具，基本上劇場藝術都在化腐朽為神奇，化不可能為可能，製作完成救到人的機會很高。但如果老師撐不住，那只能寫個劇本歌頌他千秋萬代。」

哲學系：「妳發現妳的老師意外落水了，不過因為距離遙遠的關係，妳以為落水的是妳高中的班導師，但落水的其實是妳的大學老師，不過妳總之推論出『我的老師落水了』並如此相信著。在這情況下，妳的信念有良好的證成，而且也是真的，請問妳是否『知道』妳的老師落水了呢？」

幼保系：「來～小朋友看這邊！像這樣有著告示牌『水深請勿戲水』的地方千萬不能像那位老師這樣掉進水裡會溺死的。好了！我們一起回學校去吃綠豆湯嘍～」

餐飲科：「幫他準備腳尾飯」、會計系：「遺產規劃申報」、中文系：「誦經」、觀光系：「帶遊客來參觀靈堂？套裝行程，靈堂二泊一食送賞鯨」、資管系：「設計一款老師用各種方式掉到水裡的遊戲」。

整串流言笑翻許多網友，有網友笑稱：「天啊，太幽默了，鄉民集體創作可以讓我笑好久」、「看完所有留言已笑死」。

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