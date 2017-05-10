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夏天來了！今天下午1到3點用電量可望創紀錄

2017-05-10  13:12

〔記者林筑涵／台北報導〕今日上午全台各地氣溫陸續突破30度，中南部更上看34度高溫，台電數據顯示，目前全台用電量已飆破3200萬瓩，而依據夏季用電狀態，今日用電尖峰可能出現在下午1至3點間，數據可能持續刷新。

根據台電資訊，上午11點10分測得用電量來到3218萬瓩，擠下今年5月5日原最高紀錄3185.4萬瓩；值得注意的是，雖中午為不少公司的午休時間，用電量稍減，但下午若無降溫趨勢，依據以往經驗，用電量將持續增加，尖峰約落在下午1到3點。

另外，台電預估今日最高用電為3280萬瓩，最大供電能力則是3418.5萬瓩，因此備轉容量率預估值4.22%，供電系統呈現「供電警戒」的橘燈燈號。

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  • 溫度持續飆高，台電統計今日上午11點10分用電量已破今年最高紀錄。（翻攝自台電網站）

    溫度持續飆高，台電統計今日上午11點10分用電量已破今年最高紀錄。（翻攝自台電網站）

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