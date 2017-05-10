辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化
2017-05-10 13:11
〔記者葉永騫／屏東報導〕上班可以喝咖啡、還有手足球桌可以娛樂，這種上班環境吸了年輕人的目光，利可安保險經紀人公司屏東店創新作法令人印象深刻。
保險業務開放競爭，保險經紀人公司開始代理各家保險公司，可以依客戶不同的需求組合包裝，讓保險業務更加活絡，利可安保險經紀人公司今天上午在屏東市成立屏東旗艦店並進行剪綵典禮，250坪寛廣的辦公室設有咖啡廳、沙發聊天區等設施，打破一般傳統梆梆制式辦公室的做法，讓辦公室員工及保戶感受到輕鬆和年輕的活力，增加工作的效率。
董事長陳建安表示，該公司今年的營收目標訂在18億元，將立足南台灣後發展到世界各地。
執行副總許如忠說，企業近年發現活潑創新才能讓公司不斷的成長壯大，因此近年許多企業對於辦公室規畫都走向年經活力化，甚至在辦公室內有娛樂器材、咖啡休閒室供員工使用，期望讓員工更有創新能力，屏東店是該公司第一家這種規劃，未來將逐步推動到其他分店。
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