| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救 農用搬運車翻落5米邊坡 老農民送醫不治 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化

2017-05-10  13:11

〔記者葉永騫／屏東報導〕上班可以喝咖啡、還有手足球桌可以娛樂，這種上班環境吸了年輕人的目光，利可安保險經紀人公司屏東店創新作法令人印象深刻。

保險業務開放競爭，保險經紀人公司開始代理各家保險公司，可以依客戶不同的需求組合包裝，讓保險業務更加活絡，利可安保險經紀人公司今天上午在屏東市成立屏東旗艦店並進行剪綵典禮，250坪寛廣的辦公室設有咖啡廳、沙發聊天區等設施，打破一般傳統梆梆制式辦公室的做法，讓辦公室員工及保戶感受到輕鬆和年輕的活力，增加工作的效率。

董事長陳建安表示，該公司今年的營收目標訂在18億元，將立足南台灣後發展到世界各地。

執行副總許如忠說，企業近年發現活潑創新才能讓公司不斷的成長壯大，因此近年許多企業對於辦公室規畫都走向年經活力化，甚至在辦公室內有娛樂器材、咖啡休閒室供員工使用，期望讓員工更有創新能力，屏東店是該公司第一家這種規劃，未來將逐步推動到其他分店。

廣告
  • 辦公室設有咖啡吧，讓員工可以放輕鬆（記者葉永騫攝）

    辦公室設有咖啡吧，讓員工可以放輕鬆（記者葉永騫攝）

  • 辦公室設有手足球桌可以娛樂，還有觀賞魚可以看。（記者葉永騫攝）

    辦公室設有手足球桌可以娛樂，還有觀賞魚可以看。（記者葉永騫攝）

  • 利可安保險經驗人公司屏東店開幕（記者葉永騫攝）

    利可安保險經驗人公司屏東店開幕（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 咖啡 手遊 辦公室
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.