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4公司空污減量績優 年減碳達7座大安森林公園

2017-05-10  13:11

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天表揚四家「空污減量績優廠商」，分別是世界先進、福特六和、友達光電及正隆，四家廠商每年共約削減空氣污染物27.38噸，總減碳量1849噸，約相當於7座大安森林公園的年吸碳量。

其中「世界先進」位於桃園晶圓三廠，投資4800萬元新增空氣污染防制設備，使用八氟環丁烷取代六氟乙烷以降低氟碳化合物原物料使用量，另持續進行硬體節能改善措施，減少二氧化碳排放；「福特六和」則是改善製程，從源頭削減揮發性有機物32%。

「友達光電」花費700萬元更新沸石轉輪系統，自主提升揮發性有機物的處理效率，有效削減揮發性有機物72%；「正隆大園紙器廠」投資3622萬元，將燃油鍋爐改造為燃氣鍋爐，不僅減少空氣污染物的排放，也達到節省燃料成本的雙贏成效。

鄭文燦表示，把「煙囪」當作工業實力象徵的思維已經過去了，讓資源循環利用才是現在的目標，製程改善、增設污染防制設備、提升防制設備效率、汰換老舊設備、使用乾淨或低污染燃料，達到乾淨生產、綠色生產，也落實循環經濟與智慧城市。

 

鄭文燦說，桃園市的空污指標在全台表現良好，主要原因為市府管制嚴格，加上桃園台地特性，讓空氣容易疏散，另市府推動固定污染源申報、移動污染源管制，以二行程機車為例，已經從20萬輛降到8萬輛，且仍在加速淘汰中，而目前電動機車已經超過3萬6000輛，也持續增加中，這都是桃園推動空污減量的成效。 

  

 

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  • 桃園市長鄭文燦頒獎給四家空污減量績優廠商。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦頒獎給四家空污減量績優廠商。（記者謝武雄攝）

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