烏來觀光台車 暑假可望恢復試營運

林全與朱立倫視察烏來觀光台車修復情況。（記者翁聿煌攝）

2017-05-10 13:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕104年8月的蘇迪勒颱風造成烏來區道路交通多處坍方，其中包括歷史悠久的烏來觀光台車，路基崩坍停駛，行政院長林全今天特別到場關心台車何時復駛，林務局已投入5500萬元經費修復軌道及機電設施，預計今年暑假即可「試營運」，至於數十年歷史的台車要以「交通載具」，還是「機械遊樂設施」合法營運，農委會還要與新北市政府再研究。

烏來台車早在日治時期就闢建，是山區載運林木的運輸工具，最早是以人力推動，戰後觀光旅遊活動逐漸興起，台車開始對外營運，民國63年後改為機動化，如今仍是烏來地區很受遊客歡迎的交通工具，提供遊客從烏來老街後方的攬勝橋西側，搭乘往返烏來瀑布，台車鐵軌長度約1.5公里，搭乘時間約10餘分鐘，遊客可欣賞兩側峽谷風景。

104年8月蘇迪勒颱風帶來豪雨，造成台車軌道1.1公里處路基土石嚴重坍方，地方都很期待台車能盡早恢復通車，養工處去年3月已完成路基修復，林務局接著進行路軌重新鋪設。

但最大的問題是，台車已是80多年前的產物，重新通車必須符合現代的相關法規，工務局主張應視為「交通載具」，因為台車如繼續當成「機械遊樂設施」，因為台車路軌面積太廣，且跨多個都市計畫使用分區，以致路軌及站體無法通過雜項執照，但是交通局反對當成「交通載具」，因為交通載具的安全標準更高，而且還需要申報鐵道運輸計畫、運務成本分析等，也是困難重重。

經市府與農委會多次研商，希望以安全為前提下，短期內先認定為「機械遊樂設施」，長期則朝向以特種建築物來解決，並另由林務局訂定安全營運規範。