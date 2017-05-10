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看誰牙齒白！ 潔牙觀摩賽 學童刷牙好緊張

2017-05-10  12:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局與台中市大台中牙醫師公會今天在豐原國小，舉辦國小學童潔牙觀摩賽，共有7校、70名小朋友報名參加，比賽分成口腔衛生常識測驗、牙線操作與貝氏刷牙法等潔牙技巧，再由牙醫師進行口腔衛生檢查，以檢測學生牙菌斑指數，參賽小朋友表示，參加刷牙比賽很緊張，並坦承平常因趕著上課，沒有像比賽時仔細刷牙。

國小學童潔牙觀摩活動今天在豐原國小體育館舉行，70名參賽小朋友就口腔衛生常識測驗、潔牙技巧、口腔衛生檢查3大項目一較高下，最後由西屯區泰安國小奪冠，將代表台中參加11月在基隆市舉行的全國觀摩賽。

台中市大台中牙醫師公會理事長蔡松柏表示，養成良好的清潔習慣，是邁向口腔健康的第一步，擁有好牙後，能吃得營養、吃得好，盼透過潔牙比賽，讓學童切磋潔牙純熟度，也交流潔牙經驗，進而將口腔衛生知識推廣出去，完善口腔衛生教育。

教育局長彭富源表示，擁有一口好牙攸關身體健康，市府每年辦理校園健康促進計畫，推動國中、小學餐後潔牙與口腔保健活動，牙醫師公會並派駐校牙醫進行校園口腔衛教，協助學生及早養成正確觀念，照顧口腔健康。

教育局指出，今年活動共有來自上楓、圳堵、自由、惠來、惠文、泰安、東大附小等7所國小參賽，每所學校派出10位小朋友，除檢測學童的保健常識，也透過實際操作貝氏刷牙法及使用牙線、利用牙菌斑顯示液檢測牙菌斑指數等，綜合評估觀念及技巧正確性，透過觀摩競賽的方式，推廣口腔保健觀念向下扎根。

牙醫師李國源表示，根據現場小朋友牙菌斑等檢測結果發現，小朋友的牙線使用都不錯，但刷牙方式有待加強。

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  • 國小學童潔牙觀摩賽在豐原國小舉行，參賽小朋友努力刷牙。（記者歐素美攝）

    國小學童潔牙觀摩賽在豐原國小舉行，參賽小朋友努力刷牙。（記者歐素美攝）

  • 小朋友使用牙線清潔牙齒。（記者歐素美攝）

    小朋友使用牙線清潔牙齒。（記者歐素美攝）

  • 工作人員在學童刷完牙的牙齒上，塗抹牙菌斑顯示劑。（記者歐素美攝）

    工作人員在學童刷完牙的牙齒上，塗抹牙菌斑顯示劑。（記者歐素美攝）

  • 牙醫師檢查小朋友牙齒上是否殘留牙菌斑。（記者歐素美攝）

    牙醫師檢查小朋友牙齒上是否殘留牙菌斑。（記者歐素美攝）

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