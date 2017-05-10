飲酒配吳郭魚 男子誤吞魚骨刺穿小腸
男子誤吞魚刺刺破小腸（手指處），經光田醫院外科醫師劉榮興手術取出後已康復出院。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕台中1名李姓男子平日愛喝酒，日前突然腹痛3天，以為自己是宿醉導致，痛到受不了才就醫，經電腦斷層掃描發現他的小腸被異物穿刺，導致腸液外漏誘發腹膜炎，緊急手術取出一根長4.3公分、0.3公分粗的大魚刺，李男才想起3天前喝酒配吳郭魚，疑因喝醉誤吞魚刺，慘遭切除5公分發炎小腸，恐併發敗血症喪命之危，讓他下定決心戒酒！
42歲李男指出，飲酒習慣長達10多年，每隔2、3天就會在家小酌，因自己愛吃魚，下酒菜也以魚為主。日前與朋友看電視聊天喝酒，多喝了幾杯，直到酒醉嘔吐才停止。
隔天他感覺身體不適，認為是宿醉腹痛，詎料，腹痛加劇，甚至一碰就痛，痛到幾乎站不直，才趕緊就醫。光田醫院外科醫師劉榮興指出，李男抽血檢查發現其白血球指數達15700μL，遠超出正常值（正常值4000μL∼11000μL），顯示身體有發炎狀況，腹部斷層掃描則明顯可見一根異物刺穿小腸，趕緊手術。
劉榮興說， 4.3公分大的魚刺入口應不難發現，當異物進入喉部也會有異物感，研判李男因酒醉才未察覺。該根魚刺經過喉、胃抵達小腸穿孔，造成病人局部小腸腫脹發炎、腸液外漏，切除5公分發炎部分再進行小腸吻合手術，已康復出院。
劉榮興解釋，魚刺、骨頭是臨床最常見的誤吞物，因骨頭、魚刺較為鋒利尖銳，很容易就卡在咽喉深處或消化系統，坊間習俗說飲醋或吞飯把異物吞入肚的方式都是不正確的，反而會讓傷害擴大，當誤吞異物又無法自行取出時，趕快就醫由醫師處置才是正確方法。
電腦斷層可見男子魚刺刺穿小腸。（記者張軒哲翻攝）
醫師取出一根長4.3公分、0.3公分粗的大魚刺。（記者張軒哲翻攝）
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