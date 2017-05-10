| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救 農用搬運車翻落5米邊坡 老農民送醫不治 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

調查一日遊 消基會︰4成旅行業者違法經營

消基會今天公布一日遊調查結果。（圖由消基會提供）

2017-05-10  12:49

〔記者林彥彤／台北報導〕今年2月13日深夜爆出國道史上最慘重的車禍，負責旅行業者「蝶戀花」所開出低價一日行程、遊覽車安全等問題也浮上檯面，隨後主管機關交通部也開始徹查，不過事發近3個月，消基會今天公布針對各一日遊行程抽樣10家調查，結果發現有4成旅遊業者違法經營、6成遊覽車車齡超過10年、10家業者未提供旅遊契約書等。

消基會呼籲，無照旅行社如同國旅的隱形炸彈，主管機關應跨部門的聯合稽查，消費者則應選擇價格合理、並具有合法營業登記的旅行社參加。

消基會今年3月到4月抽查大台北地區10家經營低價一日遊旅行社、11家合作遊覽客運公司，針對定型化契約、遊覽車車齡等，結果發現4成低價旅遊業者違法經營旅行社、10家業者未提供旅遊契約書、3家未投保旅遊責險、6成車齡超過10年以及5成遊覽車公司安全評鑑為丙、丁等問題多。

消基會董事長游開雄表示，自上次「蝶戀花」事件爆發後已歷經多日，主管機關如交通部、勞動部等當時表示要進行審查，但從今天的結果看起來，一日遊行程有問題的還是很多，其中違法經營問題最大。

他舉例，航空母艦-康盛旅行社、趣玩樂-友松國際旅行社，2家業者登載於行程表的旅行社執照號碼查無登記。另外，鴻達旅遊、台灣走透透之旅2家業者的旅遊文宣未登載旅行社執照編號，皆屬違法經營，依法應可處3萬到30萬元罰鍰，或是1萬元以上到5萬元以下罰款。

游開雄呼籲，相關主管機關應跨部會化被動為主動積極徹查，這些違法經營的業者猶如未爆彈，而消費者自己也要在選購時詳閱內容，留意是否有提供契約、價格避免選擇過於低價的產品，並建議可先上觀光局網站查詢旅行業者是否為合法經營。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一日 低價團 消基會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：調查一日遊 消基會︰4成旅行業者違法經營


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.