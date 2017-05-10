調查一日遊 消基會︰4成旅行業者違法經營
2017-05-10 12:49
消基會今天公布一日遊調查結果。（圖由消基會提供）
〔記者林彥彤／台北報導〕今年2月13日深夜爆出國道史上最慘重的車禍，負責旅行業者「蝶戀花」所開出低價一日行程、遊覽車安全等問題也浮上檯面，隨後主管機關交通部也開始徹查，不過事發近3個月，消基會今天公布針對各一日遊行程抽樣10家調查，結果發現有4成旅遊業者違法經營、6成遊覽車車齡超過10年、10家業者未提供旅遊契約書等。
消基會呼籲，無照旅行社如同國旅的隱形炸彈，主管機關應跨部門的聯合稽查，消費者則應選擇價格合理、並具有合法營業登記的旅行社參加。
消基會今年3月到4月抽查大台北地區10家經營低價一日遊旅行社、11家合作遊覽客運公司，針對定型化契約、遊覽車車齡等，結果發現4成低價旅遊業者違法經營旅行社、10家業者未提供旅遊契約書、3家未投保旅遊責險、6成車齡超過10年以及5成遊覽車公司安全評鑑為丙、丁等問題多。
消基會董事長游開雄表示，自上次「蝶戀花」事件爆發後已歷經多日，主管機關如交通部、勞動部等當時表示要進行審查，但從今天的結果看起來，一日遊行程有問題的還是很多，其中違法經營問題最大。
他舉例，航空母艦-康盛旅行社、趣玩樂-友松國際旅行社，2家業者登載於行程表的旅行社執照號碼查無登記。另外，鴻達旅遊、台灣走透透之旅2家業者的旅遊文宣未登載旅行社執照編號，皆屬違法經營，依法應可處3萬到30萬元罰鍰，或是1萬元以上到5萬元以下罰款。
游開雄呼籲，相關主管機關應跨部會化被動為主動積極徹查，這些違法經營的業者猶如未爆彈，而消費者自己也要在選購時詳閱內容，留意是否有提供契約、價格避免選擇過於低價的產品，並建議可先上觀光局網站查詢旅行業者是否為合法經營。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨
- 暌違6年重新參賽 冬山鄉所龍舟隊：就是要得第一
- 辦公室可以喝咖啡、玩手遊 這公司好人性化
- 新住民媽媽獨撐家計 吳慧芬想唸財金改善家境
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 雅加達省長遭控瀆神 判2年馬上關
- 我是貓／認得幾個字
- 95歲嬤動脈破裂 裝支架救回一命
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 智邦Q1EPS1.19元 創21年新高
- 日政府：一貫支持台灣參加ＷＨＡ
- 看電視才知道自己被開除 FBI局長第一反應竟是...
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 高市設17處育兒中心 數量冠全國
- 榮化橡膠事業分割獨立 今早盤股價上漲
- 唐鳳出席放視大賞 挺VR新秀
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 聲明稿規避法律責任？ 台南警：陳星經高人指點
- 威剛預估第三季營運成績將強勢表態
- 黑人13年前親筆肉麻情書 范范每天帶身上
- 全國創意戲劇賽 鹿港國中奪3特優
- 「前瞻」受阻 賴神籲勿讓內耗再蹉跎台灣進步
- 花蓮慈院新研究 避孕藥預防卵巢癌
- 廣昌公園沒人氣 盼建置遊憩設施
- 推補習班實名制 教育部慢半拍
- 自由廣場》感謝中國拒絕台灣冒充「中國台北」
- 禮遇媽咪 保健紓壓最貼心
- 省稅、囤貨效應 前4月遺贈稅、菸稅創高
- 海報宣傳「身為日本人真好」麻豆竟是中國人
- 文在寅當選南韓總統 安倍祝賀
- 慣竊交保隔天又偷 得手30多萬被逮收押
- 「我沒賣股票！」 名醫李光輝告股東侵占、詐欺
- 吳欣盈董事會狂轟李紀珠 週刊爆：吳東進附和愛女
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- 美強烈支持台灣出席世衛大會
- MLB》佛勒9局敲超前安打 紅雀驚險拿下5連勝
- 5/10重要財經新聞一覽
- 中榮新門診大樓啟用 候診時間減半
- 被說像Jolin 樂團主唱自嘲：蔡依林網襪沒破掉
- 郭泰源驚傳罹下咽喉癌 女兒比張瓊姿還堅強
- 八一氣爆裝置藝術模型 巡迴展示
- MLB》光芒寫觀眾新低紀錄 比「全猿主場」還少
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：調查一日遊 消基會︰4成旅行業者違法經營
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分