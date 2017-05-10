調查一日遊 消基會︰4成旅行業者違法經營

消基會今天公布一日遊調查結果。（圖由消基會提供）

2017-05-10 12:49

〔記者林彥彤／台北報導〕今年2月13日深夜爆出國道史上最慘重的車禍，負責旅行業者「蝶戀花」所開出低價一日行程、遊覽車安全等問題也浮上檯面，隨後主管機關交通部也開始徹查，不過事發近3個月，消基會今天公布針對各一日遊行程抽樣10家調查，結果發現有4成旅遊業者違法經營、6成遊覽車車齡超過10年、10家業者未提供旅遊契約書等。

消基會呼籲，無照旅行社如同國旅的隱形炸彈，主管機關應跨部門的聯合稽查，消費者則應選擇價格合理、並具有合法營業登記的旅行社參加。

消基會今年3月到4月抽查大台北地區10家經營低價一日遊旅行社、11家合作遊覽客運公司，針對定型化契約、遊覽車車齡等，結果發現4成低價旅遊業者違法經營旅行社、10家業者未提供旅遊契約書、3家未投保旅遊責險、6成車齡超過10年以及5成遊覽車公司安全評鑑為丙、丁等問題多。

消基會董事長游開雄表示，自上次「蝶戀花」事件爆發後已歷經多日，主管機關如交通部、勞動部等當時表示要進行審查，但從今天的結果看起來，一日遊行程有問題的還是很多，其中違法經營問題最大。

他舉例，航空母艦-康盛旅行社、趣玩樂-友松國際旅行社，2家業者登載於行程表的旅行社執照號碼查無登記。另外，鴻達旅遊、台灣走透透之旅2家業者的旅遊文宣未登載旅行社執照編號，皆屬違法經營，依法應可處3萬到30萬元罰鍰，或是1萬元以上到5萬元以下罰款。

游開雄呼籲，相關主管機關應跨部會化被動為主動積極徹查，這些違法經營的業者猶如未爆彈，而消費者自己也要在選購時詳閱內容，留意是否有提供契約、價格避免選擇過於低價的產品，並建議可先上觀光局網站查詢旅行業者是否為合法經營。