20萬元現金丟垃圾車 清潔隊員助尋回

一位民眾不慎把裝有20萬元現金的霹靂包當成垃圾丟棄，清潔隊員獲報後一一破袋尋找。（環保局提供）

2017-05-10 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前新北市三重區1名蘇姓老闆，將20萬元現金、存摺及手機放入黑色霹靂包內，結果不慎當成垃圾丟棄，進了垃圾車，所幸清潔隊員一一破袋尋找，順利幫民眾找回失物。

環保局說明，5月8日上午8點50分，1位心急如焚的民眾至三重區自強路市立圖書館前垃圾收運點，表示自己誤將裝有20萬元現金、存摺及手機的霹靂包當成垃圾，三重區清潔隊獲報後，於定點收運結束後，把垃圾車開回清潔隊場區，開始尋找。

三重區清潔隊指派4名清潔隊員將垃圾車內廢棄物傾卸後，一一破袋尋找，並將垃圾分區交叉反覆搜尋，經過約1小時分工合作，終於找到民眾丟棄的垃圾袋，並翻找出霹靂包裡頭的20萬元現金、存摺及手機，尋獲當下，失主頓時鬆了一口氣，頻感謝清潔隊員幫忙。

清潔隊員說，為民服務本來就是他們的職責，如果自己不小心掉錢，也會很心急，對於民眾遺失物品，清潔隊員皆抱持同理心處理，很高興能幫上忙。