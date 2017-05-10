斥資逾3億元 烏來彩虹橋通車
2017-05-10 12:34
彩虹橋以長跨距跨越地質脆弱地帶。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕台北通往烏來台九線10.2公里處，因蘇迪勒颱風造成道路坍塌，政府考量台九線為進出烏來的交通命脈，政府斥資3億3711萬元興建300公尺長的鋼構橋，經過1年多趕工終於完工，並依地方期待命名為「彩虹橋」今天舉辦盛大通車典禮，應邀參加的行政院長林全，希望新橋通車後，烏來不再受到道路中斷夢魘，恢復昔日觀光盛景。
地方盼回復風災前觀光盛景
通車典禮今天上午在「彩虹橋」上舉行，行政院長林全、交通部長賀陳旦、新北市長朱立倫都應邀出席，原住民載歌載歌，並由總頭目高英鳳為「彩虹橋」進行傳統祈福儀式。
前年蘇迪勒颱風襲台，新北市烏來區受到嚴重打擊，多處道路中斷、道路坍塌，尤其是10.2公里處的山坡土石洪流沖刷，經搶修後，又再於50天後的杜鵑颱風再次損毀，
雖再重修復，但評估當地為地質不穩定地帶，長久之計決定興建長跨距式鋼橋，直接越過易造成土石流的山凹處，維持行車的安全穩定性。
興建時程中，烏來區長高富貫引用泰族的古老傳說，當族人走向永生的世界時，良善者就能通過彩虹走到象徵永生靈界之境，所以「彩虹橋」在泰雅族語（Hongu Utux）直譯為「神的橋」，具有泰雅族傳統信仰的神聖意涵，而「彩虹橋」跨越烏來地區蘇迪勒災情最慘重的崩塌區，藉以「彩虹」命名，除了以雨後彩虹象徵災區復建成果，亦希望讓行經彩虹橋往來的旅人，一起暢遊烏來原鄉，欣賞烏來的寧靜美景。
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