寧爬9樓不敢搭 基隆信二路停車場電梯爆許可證過期
2017-05-10 12:23
信二路立體停車場電梯有效期限過期引起疑慮。（記者盧賢秀攝）
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆信二路立體停車場電梯使用期已經過期，引起民眾疑慮，停車不敢搭電梯，從9樓走到1樓，營運業者致歉，也在電梯張貼公告，都有定期保養，安全無虞，市府交通旅遊處也要求業者在1個月內完成許可證換證，未來要全面更新電梯。
有民眾在「基隆人踹共」臉書指出，日前回基隆阿姨家，車子停在信二停車場，前幾天聽人說電梯過期，他一看電梯裡許可證使用期真的是過期了，有效期限到今年5月4日，他不敢坐電梯，從9樓走到1樓。
民眾說，他不懂怎麼會有政府可以容許電梯過期還能使用？怎麼會有業者電梯過期還敢開放？民眾真的出事了誰要負責？
這貼文引起網友討論，民眾質疑過期電梯安全令人擔心，民眾也發現許可證地址也不對，太離譜。
信二停車場營運的廠商回應，指電梯許可證過期，已委託合作的電梯廠商申請換證中，停車場電梯在5月4日才進行保養護，目前使用上是正常而且無安全疑慮，業者向民眾致歉，並在電梯張貼公告。
基隆市政府交旅處長李綱表示，電梯的有效期限到了之後必須申請換證，目前新的營運廠商正在申請中，目前檢檢電梯每個月都有保養紀錄，且檢視都正常，已要求廠商在1個月內完成換證。新的營運廠商也要全面更換新電梯，目前訂購中。
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