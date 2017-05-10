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邱淑媞：家庭要營造無菸環境 保護婦幼

2017-05-10  12:23

［記者謝武雄／桃園報導］衛生福利部桃園醫院今日上午於門診大樓舉行「無菸無檳害、愛惜阮的媽媽」活動，在母親節前夕，提醒子女關心媽媽的健康問題，尤其是菸害問題，曾任衛生署國民健康局長的顧問醫師邱淑媞也提到二手菸的危害，不僅呼吸道疾病，更嚴重的是心血管疾病，家庭要營造無菸環境，保護婦幼。

桃園醫院除安排醫師團隊宣導，也安排致理科技大學合唱團演唱「母親您真偉大」，並贈治現場民眾康乃馨，提前歡度母親節。

桃園醫院醫師江俊宜表示，由於「家庭」並不在菸害防制法所規範到的一環，成為法令保護不到的地方，二手菸遁入私領域，仍需要民眾一起共同努力，進而使家人，尤其是婦女和兒童，暴露二手菸的機會減少，也呼籲抽菸的民眾戒菸吧，改掉抽菸習慣，不但讓自己更健康，同時也保護家人的健康。

配合母親節，桃園醫院社區健康部也舉辦「媽咪金健康」我愛媽咪健康篩檢送好禮活動，社工室主任余珮瑜說，凡活動期間完成篩檢者即可參加金戒子抽獎活動，另外完成乳房攝影或子宮頸抹片者贈送精美實用好禮，讓子女們共同為阮的媽媽的健康把關。

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  • 曾任衛生署國民健康局長的顧問醫師邱淑媞呼籲，家庭要營造無菸環境，保護婦幼。（記者謝武雄攝）

    曾任衛生署國民健康局長的顧問醫師邱淑媞呼籲，家庭要營造無菸環境，保護婦幼。（記者謝武雄攝）

  • 母親節前夕，部立桃園醫院發放康乃馨給門診的民眾。（記者謝武雄攝）

    母親節前夕，部立桃園醫院發放康乃馨給門診的民眾。（記者謝武雄攝）

  • 母親節前夕，部立桃園醫院發放康乃馨給門診的民眾。（記者謝武雄攝）

    母親節前夕，部立桃園醫院發放康乃馨給門診的民眾。（記者謝武雄攝）

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