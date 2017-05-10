警察局慶母親節 排灣族媽媽回應引發哄堂大笑

2017-05-10 12:22

［記者陳賢義／台東報導］台東縣大武分局轄屬原民偏鄉，原住民警員比率近半，分局長王永吉感念原民警察的母親在困苦環境中，仍能含辛茹苦養大小孩，並鼓勵從警加入打擊犯罪行列，今親自帶隊慰問，送上鮮花和蛋糕，祝福所有原民警察的媽媽們母親節快樂。

「媽媽，我愛您！」送上蛋糕、獻上親吻，從警20餘年的楊敏輝感恩母親的心全寫在臉上，一句「媽媽我愛您」，讓楊母不禁紅了眼眶，大聲回應「兒子，我也愛你」，但也不改排灣族人的樂觀天性，叮嚀兒子記得休假時，要協助砍除田園的雜草，引來哄堂大笑。

王永吉表示，分局具原住民身分的員警佔41.7％，比率相當高，在溫母親節到來前夕，與警員們共同發想捎祝福。原住民屬弱勢，在偏鄉生活更是困苦，原住民警員在家人的鼓勵下投入執法先鋒行列，含辛茹苦養育的母親，總是在背後給予支持，盼能藉由這個機會感念原警母親們不求回報的付出，也希望全天下的母親都能平安、快樂及幸福。

相關影音